AP: США впервые признали дефицит передовых вооружений из-за войны с Ираном

Офис Генерального инспектора Пентагона опубликовал первый доклад о последствиях войны с Ираном. В документе, как передает AP, говорится о нехватке передового вооружения у армии США и впервые приводится наиболее полная оценка ущерба, нанесенного американским самолетам, военным базам и дипломатическим представительствам на Ближнем Востоке.
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