Урожай за 15 дней: автоматизированная система Opollo Farm выращивает свежую зелень в два раза быстрее и ближе к потребителю

Компании AutoStore и OnePointOne объявили о запуске инновационной системы вертикального фермерства Opollo Farm, обеспечивающей сеть магазинов Whole Foods свежей зеленью, выращенной быстрее, эффективнее и ближе к потребителю.
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