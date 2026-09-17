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Мировое обозрение

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«Особое мужество и героизм»: как появилась советская гвардия

«Особое мужество и героизм»: как появилась советская гвардия

18 сентября 1941 года в истории Красной армии появилась особая категория военнослужащих, чей статус был не просто формальным отличием, а мощным моральным стимулом.

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