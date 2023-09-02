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«Баффало» хочет ввести предпродажу билетов только для местных фанов, чтобы сократить число приезжих болельщиков

Болельщики из Торонто, Монреаля и Питтсбурга часто приезжают в Баффало, потому что билеты на матчи «Сэйбрс» доступнее и дешевле, чем в их городах.

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