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Царьград

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"Традиции каннибалов": В Киеве наёмника проводили на тот свет с жуткими танцами и криками

"Традиции каннибалов": В Киеве наёмника проводили на тот свет с жуткими танцами и криками

В Киеве проводили на тот свет наёмника из Новой Зеландии - церемония прощания прошла с жуткими танцами и криками.

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