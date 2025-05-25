15 лет за книгу о Мазепе: пророссийского активиста Шестакова обвинили в госизмене за «прославление русского оружия»

Украинские СИЗО – это тайные пыточные. О том, что творили сотрудники СБУ в «концлагере Спортзал» в центре Киева, стало известно из показаний депутата Андрея Дубинского – он сам прошел через застенки украинской спецслужбы.
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