Эксперт допустил замедление цикла снижения ключевой ставки в России

Цикл снижения ключевой ставки в России может оказаться медленнее ожидаемого. Такое развитие событий допустила финансовый директор «Альфа-Денег» Екатерина Фурзикова (комментарий есть в распоряжении «Ленты.
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