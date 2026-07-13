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Эксперт допустил замедление цикла снижения ключевой ставки в России

Эксперт допустил замедление цикла снижения ключевой ставки в России

Цикл снижения ключевой ставки в России может оказаться медленнее ожидаемого. Такое развитие событий допустила финансовый директор «Альфа-Денег» Екатерина Фурзикова (комментарий есть в распоряжении «Ленты.

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