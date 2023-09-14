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«Спартаку» передали территорию академии имени Черенкова. «Лукойл» завершил выкуп объектов

«Спартаку» передали территорию академии имени Черенкова. «Лукойл» завершил выкуп объектов

Компания «Лукойл» завершила сделку по выкупу объектов на территории спортивного комплекса академии имени Федора Черенкова.

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