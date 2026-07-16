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МОК не будет изменять позицию по России после угроз европейских стран

МОК не будет изменять позицию по России после угроз европейских стран

www.globallookpress.com/Guenter Fischer Международный олимпийский комитет не собирается отменять решение по восстановлению Олимпийского комитета России после письма европейских стран о возможном лишении финансирования спортивных организаций, вновь принявших российских и белорусских спортсменов.

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