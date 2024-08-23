Прокуратура требует через суд расселить аварийный дом №23 по улице Хлебной. Деревянная двухэтажка 1952 года постройки фактически сейчас не предназначена для нормальной жизни.
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Прокуратура требует через суд расселить аварийный дом №23 по улице Хлебной. Деревянная двухэтажка 1952 года постройки фактически сейчас не предназначена для нормальной жизни.