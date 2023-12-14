Форум специалистов по валидации в учебном центре GxP

5-8 декабря 2023 года в Москве прошел Форум специалистов по валидации. Мероприятие было организовано Учебным Центром GxP и собрало специалистов из различных отраслей фармацевтической промышленности, занятых в процессах валидации.
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