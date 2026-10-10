Финляндия против Google: экология, инвестиции и тень Трампа

Главное в тезисах: Ультиматум экологов: Управление по охране окружающей среды Финляндии (LVV) потребовало от Tuike Finland Oy, представляющей интересы Google, остановить подготовку к строительству дата-центров в Мухосе и Каяани до 23 октября 2026 года из-за вырубки леса без завершённой оценки воздействия на среду.
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