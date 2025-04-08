А вдруг ребенок захочет? Это вашего ребенка решение! Вот для чего нужны провокации с намазами

Я не москвич. Но я тоже нетерпим. Я не хочу, чтоб какой-нибудь кишлачник, не исключаю, что давно не мывшийся вставал у меня на пути раком и начал показывать всем }I{опу. Согласитесь, именно так выглядит их намаз. Есть для молитв выделенные места вот туда и арба-ишак-мечеть.

vitaly yanushkevich

Удобная поза для хорошего пендаля, чтобы до границы скачками вместе с ковриком. У себя в стране он не разложит коврик ни в магазине, ни на улице, и тем более в цирке, там ему очень ,, ласково" объяснят что так нельзя, на долго запомнит, а в России можно, где захочет, это сто процентов провокация, гнать всехс семьями, без права въезда.