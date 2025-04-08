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А вдруг ребенок захочет? Это вашего ребенка решение! Вот для чего нужны провокации с намазами

А вдруг ребенок захочет? Это вашего ребенка решение! Вот для чего нужны провокации с намазами

Русский Колоколъ Roman Naumov/URA.RU Стало понятным, почему мы все чаще видим молитвы в исполнении мигрантов у детских площадок и даже в цирке.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
НАМАЗ НА ПОКАЗ-ИЗ РОССИИ НА РАЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11 час.
Сергей Тюрин
Я не москвич. Но я тоже нетерпим. Я не хочу, чтоб какой-нибудь кишлачник, не исключаю, что давно не мывшийся вставал у меня на пути раком и начал показывать всем }I{опу. Согласитесь, именно так выглядит их намаз. Есть для молитв выделенные места вот туда и арба-ишак-мечеть.
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8 час.
vitaly yanushkevich
Удобная поза для хорошего пендаля, чтобы до границы скачками вместе с ковриком. У себя в стране он не разложит коврик ни в магазине,  ни на улице, и тем более в цирке, там ему очень ,, ласково&quot; объяснят что так нельзя, на долго запомнит, а в России можно, где захочет, это сто процентов провокация, гнать всехс семьями, без права въезда.
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5 час.
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