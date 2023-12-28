Дональд Трамп продал 1,075 ETH на 2,4 миллиона долларов

По информации аналитической платформы Arkham Intelligence, бывший президент США, Дональд Трамп распродал 1075 ETH полученных в качестве роялти от реализации своих невзаимозаменяемых токенов (NFT), что принесло ему $2,4 млн.
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