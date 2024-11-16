Минвостокразвития обновит стратегию развития Арктической зоны России

Стратегию развития Арктической зоны решили обновить. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по вопросам развития Арктики, сообщил telegram-канал правительства РФ.
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