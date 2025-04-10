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В Приморье на 13–14 апреля объявили штормовое предупреждение

В Приморском крае в связи с циклоном объявлено штормовое предупреждение на 13–14 апреля. По данным Примгидромета, в эти дни в южных, местами в западных и восточных районах региона ожидаются сильные дожди.

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