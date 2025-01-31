Петербургскую дамбу закроют для проверки оборудования

Сегодня с 10:00 до 18:00 Сегодня, 31 января, с 10:00 до 18:00 для проверки работоспособности систем управления и гидромеханического оборудования судопропускного сооружения С-2 на петербургской дамбе плоский подъёмно-опускной затвор переведут в положение «закрыто».