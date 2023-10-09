Подполковник ЛНР в отставке, а также военный эксперт Андрей Марочко, побеседовал с журналистами РИА Новости и сообщил им о том, что Киев запретил украинским военнослужащим отходить в районе Купянска, что означает для них неминуемую гибель.
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