Джейми Джонс и Бен Уолластон сыграют в следующем этапе на турнире Championship League 2024

Джейми Джонс и Бен Уолластон возглавили свои группы и забронировали места во второй этап на рейтинговом турнире Championship League 2024 в Лестере, сообщает WST Бен Уолластон (фото: WST)Новости Championship League 2024 (рейтинговый) Championship League 2024 (снукер, рейтинговый): результаты, расписание Championship League 2024 (рейтинговый).