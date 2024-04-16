Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Иран vs Израиль: счёт 1 : 0

Иран vs Израиль: счёт 1 : 0

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Ну что, персов можно поздравить, знатно они иудейцев макнули. Смердит легенда о «непобедимой армии и непроницаемой ПВО» знатно, хотя по всем признакам – состоялась вдумчивая разведка боем.

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