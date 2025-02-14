Вэнс: США нечего предложить ЕС, если европейские власти боятся собственных избирателей

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Европа сталкивается с созданным ею самой кризисом — она боится собственных избирателей, и в таком состоянии бесполезна для Соединённых Штатов Америки.