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Андрей Назаров: «Без иностранцев КХЛ тяжело развиваться, но шлак везти не стоит. Настоящие мастера лигу украсят»

Андрей Назаров считает, что легионеры создают в КХЛ существенную конкуренцию. «Легионеры нас немножко подставили в прошедшем плей-офф КХЛ.

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