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ВМС и Корпус морской пехоты США спорят о стоимости десантных кораблей

ВМС и Корпус морской пехоты США спорят о стоимости десантных кораблей

Американские военно-морские силы приостановили финансирование производства линейки амфибийных транспортных доков класса «Сан-Антонио» из-за растущих затрат на программу и задержек на верфи.

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