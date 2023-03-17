ВМС и Корпус морской пехоты США спорят о стоимости десантных кораблей

Американские военно-морские силы приостановили финансирование производства линейки амфибийных транспортных доков класса «Сан-Антонио» из-за растущих затрат на программу и задержек на верфи.
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