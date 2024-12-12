Станем нацией отстающих. О невозможности отчислить из школы хулиганов, дураков и лентяев

Николай Вовк

в СССР хулиганов отправляли в спец. школы, неучи заканчивали максимум 8 классов, а умственно отсталые учились в школах для дыбилов. Те кто с возрастом поняли, что образование нужно, заканчивали вечернюю школу. Так что учи историю. А вот в России нужны те, кто ямы копает.