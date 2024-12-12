СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 299 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Вовк
    автору - респект, а статью дать прочитать 19 декабря президенту. Хотя 200 заводов по переработке мусора уже построили...Станем нацией отс...
  • Николай Вовк
    в СССР хулиганов отправляли в спец. школы, неучи заканчивали максимум 8 классов, а умственно отсталые учились в школа...Станем нацией отс...
  • Георгийюра Гончар
    Господин "антикоммунист"- вы получили всё что хотели!!И всё равно недовольны!!Станем нацией отс...

Станем нацией отстающих. О невозможности отчислить из школы хулиганов, дураков и лентяев

Станем нацией отстающих. О невозможности отчислить из школы хулиганов, дураков и лентяев

Телеканал 360 Повисла история с девочками из Дзержинска, которые в присутствии всего класса дважды влепили тортом в лицо своей учительнице.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Георгийюра Гончар
Господин &quot;антикоммунист&quot;- вы получили всё что хотели!!И всё равно недовольны!!
Ответить
35 мин.
Николай Вовк
в СССР хулиганов отправляли в спец. школы, неучи заканчивали максимум 8 классов, а умственно отсталые учились в школах для дыбилов. Те кто с возрастом поняли, что образование нужно, заканчивали вечернюю школу. Так что учи историю. А вот в России нужны те, кто ямы копает.
Ответить
25 мин.
Николай Вовк
автору - респект, а статью дать прочитать 19 декабря президенту. Хотя 200 заводов по переработке мусора уже построили...
Ответить
23 мин.

Картина дня

наверх