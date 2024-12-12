Телеканал 360 Повисла история с девочками из Дзержинска, которые в присутствии всего класса дважды влепили тортом в лицо своей учительнице.
Станем нацией отстающих. О невозможности отчислить из школы хулиганов, дураков и лентяев
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Георгийюра Гончар
Господин "антикоммунист"- вы получили всё что хотели!!И всё равно недовольны!!
Ответить
35 мин.
Николай Вовк
в СССР хулиганов отправляли в спец. школы, неучи заканчивали максимум 8 классов, а умственно отсталые учились в школах для дыбилов. Те кто с возрастом поняли, что образование нужно, заканчивали вечернюю школу. Так что учи историю. А вот в России нужны те, кто ямы копает.
Ответить
25 мин.
Николай Вовк
автору - респект, а статью дать прочитать 19 декабря президенту. Хотя 200 заводов по переработке мусора уже построили...
Ответить
23 мин.
Свежие комментарии