ICE заключила сотрудничество с tZERO для создания инфраструктуры для токенизированных ценных бумаг

tZERO и Intercontinental Exchange договорились о сотрудничестве в создании инфраструктуры для рынков токенизированных ценных бумаг, при этом tZERO выступит в качестве партнера по разработке будущей платформы токенизированных ценных бумаг ICE.
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