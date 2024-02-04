Эксперт Анашкина объяснила, откуда в лесах под Ярославлем появилась хогзилла

Хогзиллы обнаружили водители в Угличском районе и загрузили фотографии в Сеть. Эксперты из Министерства лесного хозяйства и природопользования подтвердили, что данные животные представляют собой смешение дикой свиньи и кабана, а также напоминают диких кабанов.
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