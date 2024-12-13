Петренко дал редкий комментарий о разборках с Климовой

Экс-супруги уже несколько лет судятся из-за алиментов на общих детей. Игорь Петренко с сыном Матвеем Ekaterina Tsvetkova/Global Look PressИгорь Петренко не испытывает угрызений совести из-за своих долгов перед бывшей женой Екатериной Климовой.
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