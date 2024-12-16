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Народный фронт провел рейд по аптекам после обращений россиян о нехватке физраствора

Народный фронт провел рейд по аптекам после обращений россиян о нехватке физраствора

Участники движения Народный фронт провели рейд по аптекам регионов России. Они сделали это после того, как колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным», президентом РФ, обработал большое количество обращений от россиян с сообщениями о дефиците физраствора (натрия хлорида) в рознице.

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