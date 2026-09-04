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Царьград

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«Мы не страховая»: глава Urenco потребовал от ЕС ясности по русскому урану

«Мы не страховая»: глава Urenco потребовал от ЕС ясности по русскому урану

Urenco ждёт от Брюсселя чёткого решения по урану из РФ.Европейский производитель ядерного топлива Urenco ожидает от Брюсселя чётких ориентиров по российским поставкам урана.

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