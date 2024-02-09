Во Владимирской области смертность вдвое превысила рождаемость

АНГЕЛ АНГЕЛ

Итог проводимой политики со стороны государства. Если убрать всех тех кто получил гражданство России за последние 30 лет. То можно смело будет констатировать, что преступный режим Ельцинско Гайдаровской политики и проводимых реформ властями по настоящий момент не только выполнил, но и перевыполняет план по уничтожению и утилизации Русского населения, заменяя его пришлыми вытесняя коренное население...