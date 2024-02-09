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Царьград

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Во Владимирской области смертность вдвое превысила рождаемость

Во Владимирской области смертность вдвое превысила рождаемость

За 2023 год в регионе из 1,3 миллиона жителей умерло более 20 тысяч человек.В 2023 году во Владимирской области смертность в два раза превысила рождаемость.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Итог проводимой политики со стороны государства. Если убрать всех тех кто получил гражданство России за последние 30 лет. То можно смело будет констатировать, что преступный режим Ельцинско Гайдаровской политики и проводимых реформ властями по настоящий момент не только выполнил, но и перевыполняет план по уничтожению и утилизации Русского населения, заменяя его пришлыми вытесняя коренное население...
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