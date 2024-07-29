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Свежие комментарии

«Литрес» открыла возможность публикации рекламы для других компаний

«Литрес» открыла возможность публикации рекламы для других компаний

Группа компаний «Литрес» (включает сервисы «Литрес», MyBook, LiveLib и др.) предоставила доступ сторонними компаниям для размещения рекламы на одноименном флагманском сервисе, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора ГК Сергея Анурьева.

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