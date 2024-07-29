«Литрес» разрешила размещать рекламу другим компаниям

Группа компаний «Литрес» (включает сервисы «Литрес», MyBook, LiveLib и др.) предоставила доступ сторонними компаниям для размещения рекламы на одноименном флагманском сервисе, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора ГК Сергея Анурьева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии