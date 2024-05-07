Жителей Владивостока призывают пройти опрос, касающийся общественных пространств города

Дирекция общественных пространств Владивостока проводит опрос с целью получить обратную связь от жителей города и использовать эту информацию для дальнейшего развития парков и скверов, сообщает PRIMPRESS.
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