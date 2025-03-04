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Крымская газета

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Аксёнов: полученные от национализации комбината «Крым» 4 млрд рублей потратят на ремонт домов культуры и установку детских площадок

Аксёнов: полученные от национализации комбината «Крым» 4 млрд рублей потратят на ремонт домов культуры и установку детских площадок

Около 4 млрд рублей, полученных от национализации Пивобезалкогольного комбината «Крым», направлены на ремонт домов культуры, установку детских площадок, физкультурно-оздоровительных комплексов в сельских районах республики.

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