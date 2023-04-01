Во Франции посчитали унижением критику Макрона со стороны США

Проамериканская политика не спасла президента Франции Эммануэля Макрона от унижения властями США, которые осудили его за подавление протестов, заявил лидер движения «Патриоты», бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо 1 апреля в своем Twitter.
Проамериканская политика не спасла президента Франции Эммануэля Макрона от унижения властями США, которые осудили его за подавление протестов, заявил лидер движения «Патриоты», бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо 1 апреля в своем Twitter.
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