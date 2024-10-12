Кобахидзе призвал правоохранителей пресекать возможные провокации перед выборами

Руководитель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе призвал правоохранителей проявлять особую бдительность и пресекать возможные провокации со стороны оппозиции перед выборами в парламент закавказской республики, которые состоятся 26 октября.
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