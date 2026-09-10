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Мировое обозрение

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«Терминальная стадия самолюбования»: У Зеленского заподозрили диагноз после слов о самолёте

«Терминальная стадия самолюбования»: У Зеленского заподозрили диагноз после слов о самолёте

Заявление Владимира Зеленского о беспилотнике, который якобы едва не столкнулся с его самолётом, вызвало резкую реакцию в Москве.

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