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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мария Захарова о критериях допуска российских гимнастов: «Проявление настоящей сегрегации по национальному признаку»

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) назвала условия для выступления россиян и белорусов в нейтральном статусе, если они не связаны с силовыми структурами.

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