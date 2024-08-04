Опять минус пять. Погрузка РЖД в июле упала более чем на 5%

Совсем не урожайным получился июль у «Российских железных дорог» — по оперативной информации погрузка на сети холдинга во второй летний месяц составила 97,4 млн тонн, что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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