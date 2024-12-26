Врач дала советы по выбору безопасных для здоровья духов

В нынешнее время, когда развиваются высокотехнологичные производства уникальных парфюмов, существуют подделки или крайне недорогие ароматы с похожими запахами, которые могут включать компоненты, опасные для здоровья.
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