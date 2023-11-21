ОЭЗ «Санкт-Петербург» расширят почти в два раза

Согласно сообщению пресс-службы Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, Особая экономическая зона Санкт-Петербург будет расширяться еще на 154 гектара благодаря двум новым площадкам: Парнас и Шушары.
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