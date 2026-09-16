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Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

Россия по-прежнему готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на Международном фестивале молодёжи.

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