Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

Россия по-прежнему готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на Международном фестивале молодёжи.
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