Путеводные знаки к выходу из стагнации: какие рунические ставы помогут преодолеть застой Алёна ЮрьеваВ жизни каждого из нас наступают периоды, когда кажется, что мы зашли в тупик, что жизнь застыла на месте, и не видно выхода из этой стагнации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии