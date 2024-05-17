Путеводные знаки к выходу из стагнации: какие рунические ставы помогут преодолеть застой Алёна ЮрьеваВ жизни каждого из нас наступают периоды, когда кажется, что мы зашли в тупик, что жизнь застыла на месте, и не видно выхода из этой стагнации.