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У Центра имени Аваева открылась уличная выставка Тверской картинной галереи

У Центра имени Аваева открылась уличная выставка Тверской картинной галереи

У Центра имени Аваева в Твери открылась уличная выставка Тверской областной картинной галереи. 15 сентября 2026 года у здания Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева начала работу передвижная уличная выставка Тверской областной картинной галереи — сообщают Тверские Ведомости.

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