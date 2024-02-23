СО или С1? Чем различаются яйца разной маркировки и как их правильно выбирать

Куриные яйца являются одними из самых питательных продуктов, доступных почти каждому человеку. В первую очередь они содержат высококачественный белок, который необходим для роста и восстановления тканей человеческого организма.
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