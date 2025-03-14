РИА Новости: защита обжалует приговор россиянину Тордену в Финляндии

Адвокат Наталия Мальгина сообщила РИА Новости, что защита намерена обжаловать приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому), который был приговорен в Финляндии к пожизненному заключению за военные преступления на Украине в 2014 году.