Обвиняемый в подготовке теракта в Рубцовске планировал разведать "Уралвагонзавод"

В отношении мужчины расследуется ряд уголовных дел, включая статьи о покушении на совершение теракта и незаконном хранении взрывчатых веществ Обвиняемый в подготовке теракта в Рубцовске изначально должен был провести разведку на "Уралвагонзаводе".