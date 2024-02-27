Обвиняемый в подготовке теракта в Рубцовске планировал разведать "Уралвагонзавод"

В отношении мужчины расследуется ряд уголовных дел, включая статьи о покушении на совершение теракта и незаконном хранении взрывчатых веществ Обвиняемый в подготовке теракта в Рубцовске изначально должен был провести разведку на "Уралвагонзаводе".
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