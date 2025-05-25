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Орловские новости

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  • Егор Горшков
    На ученых жалеть денег не стоит, это чревато.Призовой фонд нау...

Орловскую область пытались атаковать 16 украинских БПЛА

Орловскую область пытались атаковать 16 украинских БПЛА

Вражеские дроны ликвидированы дежурными расчетами сил противовоздушной обороны.С 20:00 24 мая до 0:00 25 мая в Орловской области были сбиты 16 украинских БПЛА, информирует пресс-служба Министерства обороны РФ.

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