Орловскую область пытались атаковать 16 украинских БПЛА

Вражеские дроны ликвидированы дежурными расчетами сил противовоздушной обороны.С 20:00 24 мая до 0:00 25 мая в Орловской области были сбиты 16 украинских БПЛА, информирует пресс-служба Министерства обороны РФ.
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