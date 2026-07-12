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«Арсенал» хочет быстро подписать Альвареса, пока конкуренция за форварда «Атлетико» снизилась (The Independent)

«Арсенал» пытается оформить трансфер нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса до начала предсезонной подготовки, поскольку конкуренция за игрока, по всей видимости, ослабла, сообщает The Independent.

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