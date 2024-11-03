10 прекрасно сохранившихся останков вымерших животных, которые удивили учёных

Останки детеныша хасмозавра белли. Пожалуй, все хотя бы раз видели какой-нибудь документальный фильм, в котором археологи тщательно маленькой кисточкой счищали пыль и грязь с останков давно умершего существа.
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